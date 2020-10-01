Анастасия Лях .1 октября, 2020 5

Студия Disney начала работу над сиквелом игрового ремейка «Короля Льва», вышедшего в прошлом году, пишет Deadline.

Напомним, в 2019 году режиссер Джон Фавро, ранее снявший ремейк «Книги джунглей», выпустил игровую версию классического диснеевского мультфильма о взрослении и коронации львенка Симбы, в которой все животные были созданы с помощью компьютерной графики и спецэффектов. Фильм получил смешанные отзывы, но собрал отличную кассу — почти что 1,7 миллиарда долларов.

Какая история будет рассказана в продолжении, пока что хранится в секрете. Фавро не вернется в режиссерское кресло. Постановкой сиквела займется независимый режиссер Барри Дженкинс, известный по оскароносной гей-драме «Лунный свет» и красивой антирасистской лав-стори «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Сроки производства не уточняются. Даты релиза пока нет.