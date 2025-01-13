sonyazhytkova .13 января, 2025 8

За даними інсайдера Даніеля Ріхтмана, Дісней офіційно підтвердив, що працює над новим спін-оффом "Короля Лева". Проте залишається інтригою, чи зосередиться він на подорожах Сімби, чи розповість історію Муфаси.

За інформацією джерел, Дісней також розглядає варіант створення спін-оффу про Тімона та Пумбу. В інтерв'ю Біллі Айхнер, голос Тімона, поділився своїм захопленням і підтвердив, що разом із Сетом Рогеном, голосом Пумби, вони повністю готові до цього проєкту. За словами Айхнера, він і Сет прагнуть, щоб фанати активно підтримали ідею фільму, адже обидва дуже хочуть втілити цю комедію на екранах.

Він поділився ідеєю для сюжету: веселою подорожжю, де Тімон і Пумба вирушають у нові пригоди, знайомляться з різними персонажами і, можливо, знову зустрічаються з уже знайомими героями. Це обіцяє бути яскравим та колоритним фільмом, сповненим гумору та незабутніх моментів.

Франшиза "Король Лев" стала однією з найбільших у світі, заробивши понад 2 мільярди доларів. Перший фільм, який вийшов у 2019 році під керівництвом Джона Фавро, заробив більше 1,6 мільярда доларів. У 2024 році вийшли приквел та сіквел під назвою "Муфаса: Король Лев", який вже зібрав 540 мільйонів доларів у прокаті.

Джерело: Мaxblizz