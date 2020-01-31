Диснеевский ремейк «Короля Льва» стал главным призером кинопремии VES Awards, которую вручает Сообщество создателей визуальных эффектов, сообщает The Hollywood Reporter.
На состоявшейся церемонии вручения наград «Король Лев» Джона Фавро одержал победу в номинациях «лучшие спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме», «лучшая фотореалистическая среда в полнометражном фильме» и «лучшая виртуальная съемка».
В категории «лучшие спецэффекты в анимационном полнометражном фильме» победил мультик «Потерянное звено». А «Ирландец» Мартина Скорсезе удостоился награды за «лучшие вспомогательные спецэффекты».
«Мандалорец» того же Джона Фавро стал обладателем премии за «лучшие спецэффекты в фотореалистичном сериале». А
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую