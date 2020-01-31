Анастасия Лях .31 января, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "Король Лев"

Диснеевский ремейк «Короля Льва» стал главным призером кинопремии VES Awards, которую вручает Сообщество создателей визуальных эффектов, сообщает The Hollywood Reporter.

На состоявшейся церемонии вручения наград «Король Лев» Джона Фавро одержал победу в номинациях «лучшие спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме», «лучшая фотореалистическая среда в полнометражном фильме» и «лучшая виртуальная съемка».

В категории «лучшие спецэффекты в анимационном полнометражном фильме» победил мультик «Потерянное звено». А «Ирландец» Мартина Скорсезе удостоился награды за «лучшие вспомогательные спецэффекты».