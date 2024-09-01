sonyazhytkova .1 сентября, 2024 10

Нещодавно культовий письменник висловив свою беззаперечну підтримку шоу, яке завершилося після чотирьох сезонів, і закликав стрімінгову платформу відновити його.



"Шановні Paramount+: Більше EVIL, будь ласка", – написав Стівен Кінг у неділю в Twitter, на що акторка Катя Херберс відповіла: "Від щирого серця дякуємо!!!".

Цей обмін повідомленнями стався після того, як Херберс поділилася відео, в якому Кінг похвалив серіал в інтерв’ю для PBS News. "Є шоу під назвою Evil на Paramount+, яке мені дуже подобається", – сказав він у кліпі. "Це чудово. Воно смішне, дотепне і дуже гостре".



"Можемо зробити підйом зараз? Дякую @StephenKing", – написала Херберс під відео, яке Кінг також поділив у своєму пості, додавши, що проєкт є "розумним, провокативним, іноді ДУЖЕ страшним. Крім того, хімія між трьома мисливцями за злом сильна та радісна".

Психологічний серіал досліджує походження зла на перетині науки і релігії, зосереджуючи увагу на діяльності скептичної судової психологині докторки Крістен Бушар (Херберс), католицького семінариста Девіда Акости (Майк Колтер) та технічного експерта Бена Шакіра (Асіф Мандві), яких Католицька церква найняла для розслідування надприродних явищ.

Серіал "Зло" був створений Робертом і Мішель Кінг, а в його акторському складі також з’явилися Майкл Еммерсон, Крістін Лахті, Андреа Мартін, Курт Фуллер, Марти Матуліс, Бруклін Шак, Скайлар Грей, Меді Крокко і Даля Кнапп.

Після прем’єри на CBS у 2019 році та переходу на Paramount+ з другого сезону, стрімінгова платформа оголосила в лютому, що серіал завершиться четвертим сезоном. Наразі перші два сезони доступні для перегляду на Netflix, а фанати з нетерпінням чекають на можливе продовження, про яке активно закликає культовий майстер жахів.

Джерело: Deadline