Анастасия Лях .26 февраля, 2020 7

На фото: Том Круз и Кристофер МакКуорри на съемках "Миссии невыполнимой 6"

Как сообщает The Wrap, съемки шпионского экшена, проходившие в Италии, пришлось остановить из-за эпидемии коронавируса.

В Италии резко возросло количество заболевших, и руководство Paramount приняло решение свернуть съемки, чтобы не подвергать риску съемочную команду. Производственный график предполагал трехнедельные съемки в Венеции, однако на данный момент известно, что вся группа возвращается домой в Штаты.

Напомним, постановщик Кристофер МакКуорри работает параллельно над седьмым и восьмым фильмами франшизы, в которых Том Круз вновь предстанет в образе суперагента Итана Ханта. Релиз седьмой картины запланирован на 23 июля 2021 года.