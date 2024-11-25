sonyazhytkova .25 ноября, 2024 5

Ленс Реддік пішов із життя торік, невдовзі після прем’єри першого сезону. Це стало однією з останніх робіт актора на екрані.



"Знайти актора, який зможе взяти на себе цю роль, було непростим завданням. Але коли легендарний Кортні Б. Венс відповів на наш заклик, ми зрозуміли, що боги почули нас", — заявив виконавчий продюсер Ден Шотц у дописі на офіційній сторінці серіалу в Instagram. Він також зазначив, що Венс не лише прагне віддати належне книгам, але й вшанувати спадщину Реддіка.

Зевс залишається важливим персонажем у всіх п’яти романах Ріка Ріордана, які стали основою для серіалу. Тому рішення про перекастинг після втрати Ленса Реддіка стало для творців складним викликом. Проте його спадщина надихає команду, і Кортні Б. Венс готовий продовжити цю історію.

Другий сезон, зйомки якого стартували в серпні у Ванкувері, розповість про події роману "Море чудовиськ". Персі повернеться до табору напівкровок через рік після попередніх подій, де його чекатимуть серйозні зміни. Зміцнення дружби з Аннабет, відкриття, що він має брата-циклопа, пошуки зниклого Гровера та боротьба з силами Кроноса стануть лише частиною його нових випробувань. Щоб урятувати друзів і табір, Персі вирушить у небезпечну подорож до Моря чудовиськ, де його чекає несподівана доля.

Кортні Б. Венс, володар "Еммі" та "Тоні", знову продемонструє свій бездоганний акторський талант. Його впізнають за ролями у фільмах "Полювання за 'Червоним Жовтнем'" і "Пригоди Гекльберрі Фінна" та серіалах "Закон і порядок: Злочинний намір" і «Країна Лавкрафта».

Очікується, що другий сезон подарує ще більше інтриг і пригод, а участь такого видатного актора, як Венс, надасть історії нового виміру.

Джерело: Deadline