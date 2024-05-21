sonyazhytkova .21 мая, 2024 7

В новому інтерв'ю акторка згадала свого покійного колегу по серіалу "Друзі", зазначивши, що часто відчуває дух Перрі.

"Я вважаю його одним із найсмішніших людей у світі. Він дійсно дуже смішний. У нього велике серце, хоч він і переживав важкі часи. Я дуже вдячна, що мала змогу працювати з ним так близько стільки років. Він часто відвідує мене, якщо вірити в це", – сказала Кокс про Перрі в інтерв’ю для CBS Sunday Morning.

Кокс додала, що відчуває присутність Перрі, як і інших членів своєї родини: "Я розмовляю з мамою, татом, Меттью – я відчуваю, що є багато людей, які нас направляють. Я дійсно відчуваю, що Меттью поруч".

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку від "гострих ефектів кетаміну," як повідомила Офіс судмедексперта округу Лос-Анджелес. В акторів серіалу "Друзі" відбулася зустріч, присвячена пам’яті актору.

Після звістки про смерть Перрі, решта акторського ансамблю "Друзів," включаючи Кокс, Дженніфер Еністон, Лізу Кудроу, Метта Леблана та Девіда Швіммера, зробили заяву: "Ми всі надзвичайно спустошені через втрату Меттью. Ми були більше, ніж просто колеги. Ми – сім'я. Є так багато, що можна сказати, але зараз ми беремо паузу, щоб оплакати та осмислити цю неймовірну втрату".

Джерело: Deadline