sonyazhytkova .30 марта, 2024 5

Оригінальна зірка Нів Кемпбелл також повертається для нової частини, яка відзначається створенням франшизи Кевіном Вільямсоном.

Кортні Кокс відтворила роль репортерки Гейл Везерс у фільмі "Крик" 1996 року і з'явилася в усіх п'яти продовженнях цієї історії. Її повернення стало ще одним кроком вперед для проєкту, який був перероблений після відходу Дженни Ортеги, звільнення Меліссі Баррери та зміни режисера Крістофера Лендона минулого року. Компанія Spyglass створила нову версію фільму з Кевіном Вільямсоном, творцем франшизи "Крик", на режисерському кріслі, і з оригінальною зіркою Нів Кемпбелл, яка погодилася повернутися після попередньої частини, де відсутність згоди щодо зарплатні змусила її залишити знімальний майданчик.

"Крик" вийшов у прокат у 1996 році і став основою для численних сиквелів, з Весом Крейвеном за кермом, відомим своїм сміхом над загальноприйнятими хоррор штампами. У 2022 році п'ята частина відродила франшизу під керівництвом колективу "Радіо Мовчання", привернувши увагу з поверненням Нів Кемпбелл, Кортні Кокс і Девіда Аркетта поряд з новими обличчями. Вони продовжили цю хвилю з "Криком VI", який у 2023 році став найбільш прибутковим фільмом у всій серії.





Джерело: Hollywoodreporter