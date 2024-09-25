sonyazhytkova .25 сентября, 2024 4

Актриса, що здобула популярність завдяки ролі Гейл Уезерс, поділилася захопленням тим, що Кевін Вільямсон став режисером нового фільму. Проте вона ще не підписала контракт на повернення до свого знакового персонажа.

На благодійній акції Rock4EB! актриса зазначила, що "кращого вибору не знайти. Це обіцяє бути весело!". Попри її захоплення проєктом, Кокс поки не отримала офіційного підтвердження щодо участі. Хоча контракт ще не підписаний, "Крик 7" все ж відбудеться.

Кевін Вільямсон, автор сценарію до першого "Крику" 1996 року, продовжував бути причетним до серії, хоч і лише в ролі виконавчого продюсера для "Крику" (2022) та "Крику VI". У попередніх частинах команда режисерів Метта Беттінелі-Олпена і Тайлера Джіллета, відома як Radio Silence, вчинила суперечливий крок, усунувши улюбленого персонажа Дьюї Рейлі, якого зіграв Девід Аркетт.

Однак Кортні Кокс, яка була його колегою по знімальному майданчику та колишньою дружиною, впевнена, що цей персонаж заслуговує на повернення. Вона вважає: "Я розумію причини, чому його вбили, але це справді був великий прорахунок. Дьюї так полюбили фанати 'Крику'. Їм потрібно знайти спосіб виправити цю помилку".

У березні з'явилися чутки про те, що Кортні Кокс веде переговори щодо участі у "Крику 7", проте шість місяців потому ситуація залишається без змін. Гейл Уезерс — єдина героїня, яка вижила в оригінальному фільмі та продовжує з’являтися в усіх частинах. Тим часом повернення Нів Кемпбелл, яка зіграє Сідні Прескотт, вже підтверджено після її відсутності у "Крику VI" через суперечку щодо зарплати.

Хоча офіційна дата виходу фільму ще не оголошена, шанувальники можуть з нетерпінням чекати на "Крик 7", який, за попередніми даними, має з’явитися в кінотеатрах у 2025 або 2026 році. Фанати вже готуються до нових жахливих моментів і несподіванок, які обіцяє цей культовий горрор.

Джерело: Мovieweb