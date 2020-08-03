Актриса подтвердила в своем Инстаграме, что возвращается в
Напомним, в настоящее время идет подготовка к съемкам пятого фильма знаменитой серии о маньяке в маске привидения. Четыре предыдущие части снял культовый мастер жанра Уэс Крэйвен, скончавшийся в 2015 году. В режиссерском кресле пятой картины находится тандем Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта, известный по сатирическому слэшеру «Я иду искать».
Ранее сообщалось, что к роли полицейского Дьюи Райли вернется актер Дэвид Аркетт, бывший муж Кортни Кокс.