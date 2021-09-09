Анастасия Лях .9 сентября, 2021 4

Warner обнародовала первый трейлер долгожданного продолжения культовой трилогии «Матрица».

Напомним, ранее в сети уже появилось описание ролика. И теперь мы можем убедиться собственными глазами: Нео действительно посещает психолога, которого играет Нил Патрик Харрис, затем встречает в кафе Тринити и даже берет ее за руку, но оба не помнят друг друга, а позже появляется Морфеус, но играет его не Лоренс Фишберн, а Яхья Абдул-Матин II из недавнего «Кэндимена». Еще в трейлере мелькает Джонатан Грофф из сериала «Охотник за разумом».

Напомним, четвертая часть получила название «Матрица: Воскрешения». В режиссерском кресле — Лана Вачовски. Музыку написал Том Тыквер. Релиз намечен на 22 декабря 2021.