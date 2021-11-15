Анастасия Лях .15 ноября, 2021 9

Комедийный боевик «Красное уведомление», в котором сыграли Дуэйн Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс, продемонстрировал лучший старт за всю историю стриминга Netflix.

Об этом стало известно из восторженных твитов Гадот и Рейнольдса, которые написали, что счастливы, взволнованы и благодарны всей команде и платформе Netflix. При этом ни актеры, ни сам сервис не обнародовали конкретные результаты просмотров.

Речь, отметим, идет о количестве просмотров в первый премьерный день. «Красное уведомление» стартовало на стриминге 12 ноября. Сюжет разворачивается вокруг агента Интерпола, который пытается поймать известного на весь мир и совершенно неуловимого афериста-грабителя , специализирующегося на краже произведений искусства.

Критики, посмотревшие картину, высказались о ней в основном неодобрительно.