Анастасия Лях .20 ноября, 2021 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссер комедийного экшена «Красное уведомление» Роусон Маршалл Тербер намерен снять сразу два продолжения.

Напомним, фильм с участием Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот вышел 12 ноября на стриминге Netflix и стал абсолютным рекордсменом по просмотрам в стартовый уикенд. Руководство сервиса пока что официально не анонсировало сиквел, но сомневаться в том, что будет дан зеленый свет, не приходится. Во-первых , на продолжение отчетливо намекает концовка картины. Во-вторых , зрительский интерес — залог второй части.

Если Netflix одобрит съемки, то Роусон Маршалл Тербер хотел бы параллельно снять вторую и третью части. Правда, у всех трех исполнителей главных ролей очень плотные рабочие графики, и неизвестно, когда у актеров найдется окно, чтобы снова собраться вместе.