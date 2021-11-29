Таня Гончаренко .29 ноября, 2021 8

Точных данных и цифр нет. О том, что новая популярная комедия стала самым просматриваемым фильмом в истории Netflix сообщил исполнитель одной из главных ролей Дуэйн Джонсон в своем Instagram

Поскольку конкретных данных Дуэйн не опубликовал, можно сделать вывод, что просмотры превысили 282 млн часов, ведь с таким показателем самым популярным проектом считался "Птичий короб" с Сандрой Буллок.

Напомним, что главные роли кроме Джонсона также сыграли Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

По сюжету, агент Интерпола пытается поймать самую разыскиваемую в мире похитительницу произведений искусства, которая хочет украсть яйцо Клеопатры, и тем самым, обойти величайшего афериста, которого агент взял себе в помощники.