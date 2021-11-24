Анастасия Лях .24 ноября, 2021 10

На фото: Кадр из фильма "Красное уведомление"

Не остается ни малейших сомнений в том, что комедийный боевик «Красное уведомление» буквально на днях станет самым большим полнометражным хитом стриминга Netflix, пишет издание Comic Book.

Потоковый сервис обнародовал, что просмотры «Красного уведомления», вылженного на платформе 12 ноября, достигли 277,9 миллиона часов. Предыдущий рекорд принадлежит постапокалиптической драме с Сандрой Буллок «Птичий короб», которая была просмотрена 282 миллиона часов.

Аналитики считают, что уже в предстоящие выходные, которые в США будут длиннее обычного за счет Дня благодарения, просмотры «Красного уведомления» смогут достичь отметки в рекордные 400 миллионов часов.

Напомним, что среди сериалов главным хитом Netflix в настоящее время является южнокорейская «Игра в кальмара», которая обошла костюмную мелодраму «Бриджертоны».