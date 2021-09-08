Таня Гончаренко .8 сентября, 2021 4

Звезда фильма "С любовью, Рози" и нашумевшего сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж за режиссера и сына известного британского актера Малкольма Макдауэлла - Чарли Макдауэлла. Снимками с небольшой, уютной церемонии, которая прошла в Колорадо, Лили поделилась в своем Instagram.

"Никогда не была более счастливой! То, что начиналось как сказка, теперь стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу должным образом описать, насколько неземными были эти прошедшие выходные, но начинать с магии неплохо" - так подписала снимки Лили.

Напомним, отношения между парой завязались ещё в 2019 году на съемках фильма "Позолоченная ярость", а спустя год они объявили о своей помолвке.

Сама свадьба состоялась ещё 4 сентября, но почему-то, молодожены решили поделиться снимками только сейчас.

"Я всегда хотела быть только твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга всем. Я люблю тебя больше жизни", – подписала одно из свадебных фото 32-летняя невеста.

Для Лили и Чарли брак стал первым. До этого у Макдауэлла были отношения с актрисами Эмилией Кларк и Руни Марой, а у Коллинз – с актерами Джейми Кэмпбеллом Бауэром и Крисом Эвансом.