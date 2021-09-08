Звезда фильма "С любовью, Рози" и нашумевшего сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж за режиссера и сына известного британского актера Малкольма Макдауэлла - Чарли Макдауэлла. Снимками с небольшой, уютной церемонии, которая прошла в Колорадо, Лили поделилась в своем Instagram.

Фото из Инстаграм Лили Коллинз

Фото из Инстаграм Лили Коллинз

Фото из Инстаграм Лили Коллинз

"Никогда не была более счастливой! То, что начиналось как сказка, теперь стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу должным образом описать, насколько неземными были эти прошедшие выходные, но начинать с магии неплохо" - так подписала снимки Лили.

Напомним, отношения между парой завязались ещё в 2019 году на съемках фильма "Позолоченная ярость", а спустя год они объявили о своей помолвке.

Сама свадьба состоялась ещё 4 сентября, но почему-то, молодожены решили поделиться снимками только сейчас.

"Я всегда хотела быть только твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга всем. Я люблю тебя больше жизни", – подписала одно из свадебных фото 32-летняя невеста.

Для Лили и Чарли брак стал первым. До этого у Макдауэлла были отношения с актрисами Эмилией Кларк и Руни Марой, а у Коллинз –  с актерами Джейми Кэмпбеллом Бауэром и Крисом Эвансом.