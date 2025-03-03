sonyazhytkova .3 марта, 2025 10

На церемонії 2025 року актор отримав омріяну статуетку за найкращу роль другого плану, здобувши перемогу завдяки вражаючій грі в образі Бенджі Каплана у драмі "Справжній біль".

Кінокартина, де Кірен Калкін зіграв разом з Джесі Ейзенбергом, який також виступив у ролі режисера і сценариста, став справжнім відкриттям для глядачів.

Під час своєї промови Калкін не забув подякувати своїй дружині, розповівши кумедну історію. Виявляється, вона пообіцяла йому чотирьох дітей, якщо він виграє "Оскар". Поглянувши на неї в залі, він виголосив: "О, ти з малою вірою".

Перемога Калкіна була цілком передбачуваною, адже актор уже здобув престижні нагороди BAFTA, "Золотий глобус" і приз Гільдії акторів, що зробило його фаворитом цього року. У своїй промові він не забув подякувати Джесі Ейзенбергу, жартуючи, що це, ймовірно, останній раз, коли він це робить.

"Справжній біль" розповідає історію двох кузенів, Бенджі та Девіда, які вирушають до Польщі, щоб вшанувати пам’ять бабусі, жертви Голокосту. Зйомки фільму відбувалися в реальному історичному місці — Меморіальному музеї Майданек, що надав особливого тяжіння сюжету.

Ейзенберг поділився, що це був великий привілей знімати в такому значущому місці, підкреслюючи важливість показати його саме таким, яким він є зараз, як місце пам’яті, що має глибокий сенс не лише для туристів, але й для кінематографічної аудиторії.

Джерело: Gamesradar