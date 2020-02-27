Анастасия Лях .27 февраля, 2020 7

Студия Warner запустила в разработку сценарий третьей части боксерской франшизы «Крид», ставшей продолжением франшизы «Рокки».

Как сообщает The Hollywood Reporter, сценаристом назначен Зак Бэйлин, ранее работавший над триллером «Побочный эффект» Содерберга, а в настоящее время занятый спортивной биографической драмой «Король Ричард», в которой Уилл Смит играет отца теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Известно, что Майкл Б. Джордан вернется в образе Адониса Крида. А вот Сталлоне с ролью Рокки Бальбоа вроде как распрощался, так что на его появление в триквеле особо рассчитывать не стоит. Режиссера у проекта пока что нет.