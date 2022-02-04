Анастасия Лях .4 февраля, 2022 4

На фото: Кадр из фильма "Крик" 2022 (который также может быть кадром из любого "Крика")

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Paramount официально запустила в производство еще одно продолжение культовой слэшер-франшизы о серийном убийце в маске призрака.

К работе над шестым фильмом вернется команда, создавшая пятую часть, то есть «Крик» 2022-го . Сценарий снова напишут Джеймс Вандербилт и Гай Бузик, а режиссурой опять займутся Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Отметим, что ранее, когда пятый «Крик» успешно показал себя в прокате и получил положительные рецензии, его авторы намекнули, что уже придумали пару хороших идей для сиквела. А актриса Нив Кэмпбелл заявила, что охотно сыграет Сидни Прескотт еще раз, если ее долгоиграющая история получит интересное развитие.

Съемки шестой картины запланированы уже на это лето.