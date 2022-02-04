Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Paramount официально запустила в производство еще одно продолжение культовой
К работе над шестым фильмом вернется команда, создавшая пятую часть, то есть «Крик»
Отметим, что ранее, когда пятый «Крик» успешно показал себя в прокате и получил положительные рецензии, его авторы намекнули, что уже придумали пару хороших идей для сиквела. А актриса Нив Кэмпбелл заявила, что охотно сыграет Сидни Прескотт еще раз, если ее долгоиграющая история получит интересное развитие.
Съемки шестой картины запланированы уже на это лето.