sonyazhytkova .11 марта, 2025 11

Хітова франшиза "Крик" продовжує розширювати свій акторський склад. До команди сьомого фільму приєдналися Мішель Рендольф та Джиммі Татро.

Студія Spyglass Media Group разом із Paramount, яка працювала над двома попередніми частинами, готує нову частину культового слешера. Прем’єра "Крик 7" запланована на 27 лютого 2026 року.

Режисером цього разу стане Кевін Вільямсон – автор сценарію першого "Крика", який у 1996 році зняв легендарний Вес Крейвен. Над сценарієм працює Гай Бузік, який вже писав дві попередні частини франшизи.

Фільми серії "Крик" залишаються прибутковими: загальні збори шести картин перевищили 908 мільйонів доларів у світовому прокаті.

До акторського складу приєдналася Мішель Рендольф, яка здобула популярність завдяки серіалу "Землянин" від Paramount+, де виконала роль доньки героя Біллі Боба Торнтона. "Крик 7" стане її першою великою роботою в кіно після цього успіху.

Також у проєкті з’явиться Джиммі Татро, відомий за комедійними шоу "The Real Bros of Simi Valley" та "Home Economics". Нещодавно він привернув увагу грою у фільмі "Театральний табір", де не лише зіграв, а й виступив продюсером. Незабаром він також з’явиться в комедії Amazon Studios "Щиро запрошуємо вас", де його партнерами по знімальному майданчику стануть Вілл Феррелл та Різ Візерспун.

З кожною новою частиною "Крик" доводить свою актуальність і здатність дивувати. Сьомий фільм обіцяє зберегти традиційний дух франшизи, водночас оновлюючи склад і додаючи нові інтриги. Фанати вже готуються до чергової напруженої історії, яка триматиме в напрузі до самого фіналу.

Джерело: Deadline