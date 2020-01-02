Анастасия Лях .2 января, 2020 14

Помните фильм 2014 года выпуска «Самый жестокий год», главные роли в котором исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн? Он, кстати, тогда фигурировал во всех авторитетных списках лучших картин за год.

Так вот один из фанатов на днях выложил в Твиттер фрагмент старого интервью Честейн и Айзека, привязанного к премьере фильма. В интервью актриса говорит, что обожает Айзека, а пользователь пишет «здорово знать, что Джессика Честейн любит Оскара Айзека так же сильно, как мы».

В ответ на этот твит сама Честейн отписалась такими вот словами: «Теперь люблю его еще больше (Тссссс! Угадайте, кто в скором времени сыграет этих героев снова?)».