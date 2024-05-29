sonyazhytkova .29 мая, 2024 7

Прихильники актора отримали чудову новину: на його сторінці в соцмережі X він оголосив, що обидва сезони "Вашої честі" від Showtime будуть доступні на стрімінговій платформі з 31 травня.

"Якщо ви ще не бачили цей лімітований серіал, обов’язково подивіться. Я дуже пишаюся ним", – написав Кренстон. "У нас чудовий акторський склад, і ви будете на краю свого крісла, спостерігаючи за розвитком подій".

Первинно створений Пітером Моффатом, серіал "Ваша честь" замислювався як односезонна історія. Браян Кренстон грає роль шанованого судді з Нового Орлеану Майкла Дезіато, який йде на крайні заходи, щоб приховати вину свого сина Адама (Гантер Дуган) у ДТП з членом місцевої кримінальної родини. Перший сезон, заснований на ізраїльському серіалі "Kvodo" Рона Нініо та Шломо Машіаха, став найпопулярнішим дебютним сезоном на Showtime з 6.6 мільйонами глядачів щотижня.

Після значного успіху в 2020 році, телешоу було продовжено на другий сезон із 10 епізодів. У новій частині, помічник прокурора США Олівія Дельмонт (Розі Перес) звільняє Майкла з в'язниці, щоб допомогти знищити злочинне угрупування.

"Ваша честь" вироблений CBS Studios у співпраці з KingSize Productions. Виконавчими продюсерами серіалу є Пітер Моффат, Роберт та Мішель Кінг, а також Ліз Глотцер.

Джерело: Deadline