Анастасия Лях .16 января, 2021 14

На днях Deadline написал, что Крис Эванс снова наденет костюм марвеловского супергероя Кэпа. Однако актер заявил, что не получал подобного предложения от студии.

Напомним, Эванс распрощался с ролью Капитана Америка после фильма «Мстители: Финал», где его персонаж получил вполне законченную личную историю. И официальное сотрудничество с Marvel на бумаге у актера тоже закончилось. Однако издание Deadline, располагая инсайдерской информацией, заявило, что новый контракт между Эвансом и Marvel уже почти подписан, и артист вернется к роли Кэпа, который предположительно выступит наставником одного из новых юных супергероев.

На своей странице в Твиттере Эванс написал, что впервые слышит об этом. Мол, нет никакого нового контракта и возвращения.

Можно, конечно, сходу поверить актеру. Но стоит вспомнить, что это обычная голливудская практика: отрицать слух, даже если он правдив. Например, относительно недавно Мадс Миккельсен заверил, что не получал от Warner предложение заменить Джонни Деппа в фэнтезийной франшизе «Фантастические звери», а днями спустя информация, что Миккельсен сыграет Гриндельвальда, подтвердилась официально.