На днях Deadline написал, что Крис Эванс снова наденет костюм марвеловского супергероя Кэпа. Однако актер заявил, что не получал подобного предложения от студии.
Напомним, Эванс распрощался с ролью Капитана Америка после фильма «Мстители: Финал», где его персонаж получил вполне законченную личную историю. И официальное сотрудничество с Marvel на бумаге у актера тоже закончилось. Однако издание Deadline, располагая инсайдерской информацией, заявило, что новый контракт между Эвансом и Marvel уже почти подписан, и артист вернется к роли Кэпа, который предположительно выступит наставником одного из новых юных супергероев.
На своей странице в Твиттере Эванс написал, что впервые слышит об этом. Мол, нет никакого нового контракта и возвращения.
Можно, конечно, сходу поверить актеру. Но стоит вспомнить, что это обычная голливудская практика: отрицать слух, даже если он правдив. Например, относительно недавно Мадс Миккельсен заверил, что не получал от Warner предложение заменить Джонни Деппа в фэнтезийной франшизе «Фантастические звери», а днями спустя информация, что Миккельсен сыграет Гриндельвальда, подтвердилась официально.