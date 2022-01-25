Таня Гончаренко .25 января, 2022 1

Как стало известно, к Дуэйну Джонсону в предтоящем фильме от Amazon Studios присоединится популярный актер Крис Эванс, - сообщает Deadline.

Проект основан на оригинальной истории президента по производству студии Seven Bucks Productions Хирама Гарсии носит рабочее название "Red One". Больше никаких подробностей сюжета пока нет. Известно лишь то, что картина позиционируется, как "захватывающая приключенческая комедия".

В июне 2021 года, стало известно от самого Джонсона, что он примет участие в ленте. Режиссером назначен Джейк Кэздан.

Планируется, что производство "Red One" начнется в этом году, а премьера фильма должна состояться в 2023.