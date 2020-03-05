Анастасия Лях .5 марта, 2020 1

Звезда «Мстителей» и «Достать ножи» исполнит главную роль в пока что безымянном триллере, постановкой которого займется режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон, сообщает Variety.

Проект студии Skydance находится в разработке уже несколько лет. Примечательно, что изначально постановщиком значился Сэм Рэйми (трилогия о Человеке-пауке с Тоби Магуайром, «Зловещие мертвецы»). Теперь же его заменил Скотт Дерриксон, который недавно ушел с поста режиссера «Доктора Стрэнджа 2», а освободившееся место на марвеловском проекте занял как раз Рэйми.

О сюжете триллера пока ничего неизвестно, кроме того, что он будет связан с загадкой Бермудского треугольника. О характере персонажа Эванса тоже информации нет. Дерриксон выступит сценаристом, сопродюсером и режиссером. Сроки производства не уточняются.