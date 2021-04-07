Анастасия Лях .7 апреля, 2021 4

Сперва это были слухи, но затем информация подтвердилась: Ридли Скотт действительно намерен снять продолжение оскароносного «Гладиатора». И вот теперь, возможно, наметился исполнитель главной роли.

Напомним, в финале оригинала главный герой Максимус, которого сыграл Рассел Кроу, умирает. А в начале картины погибают его жена и маленький сын (собственно, за что герой впоследствии и мстит). Однако в сюжете также фигурирует Луцилла в исполнении Конни Нильсен, которая влюблена в Максимуса (и есть намек на их романтическую связь в прошлом) и у которой есть сын-подросток Луций. Так вот, предположительно, в сиквеле может выяснится, что Луций приходится Максимусу сыном (о чем герой не знал), и именно повзрослевший Луций и может стать протагонистом в продолжении.

Так вот Крис Хемсворт изъявил желание сыграть сына Максимуса, а Рассел Кроу отметил, что его земляк (Хемсворт тоже австралиец) — достойная замена.

Над сценарием «Гладиатора 2» работают Лори МакДональд и Уолтер Ф. Паркс. Никаких даже приблизительных сроков производства пока что нет.