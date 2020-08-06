Анастасия Лях .6 августа, 2020 13

Исполнитель роли марвеловского Тора примет участие в документальном проекте канала National Geographic, посвященном случаям нападения акул на человека, сообщает The Hollywood Reporter.

Документальный фильм под названием «Shark Beach» («Акулий пляж») исследует причины учащения случаев нападения акул на людей. В картине мы увидим, как Хемсворт будет погружаться под воду и пребывать в окружении разных видов акул, изучая их поведение и причины возможной агрессии. Также актер продемонстрирует способы защиты от нападения морского хищника.

По словам Хемсворта, тема ему очень близка, так как большую часть жизни он провел у океана и лично сталкивался с акулами, и актер обеспокоен тем фактом, что акулы стали все чаще атаковать человека.

Помимо творческой команды в съемках проекта примут участие биологи, дайверы и серферы. Релиз запланирован на 2021 год.