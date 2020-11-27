Анастасия Лях .27 ноября, 2020 6

На фото: Крис Хемсворт в роли Тайлера Рейка в фильме "Эвакуация"

Теперь официально: Крис Хемсворт вернется к роли наемника Тайлера Рейка в сиквеле боевика «Эвакуация», вышедшего в апреле текущего года. Продолжение уже запущено в производство, сообщает ComicBook.

Напомним, «Эвакуация» — проект потокового сервиса Netflix, сценаристом и продюсером которого выступил Джо Руссо, один из братьев-режиссеров марвеловских экшенов про Мстителей и Капитана Америку. Действие разворачивается в Индии. Главный герой, бывший американский спецназовец, берется за большие деньги выполнить миссию по спасению сына-подростка наркобарона, похищенного картелем-конкурентом .

Сюжет сиквела пока что не разглашается. В режиссерском кресле, скорее всего, окажется постановщик оригинала Сэм Харгрейв. По словам Джо Руссо, сейчас идет работа над сценарием, а съемки запланированы на 2021 год.