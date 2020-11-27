Теперь официально: Крис Хемсворт вернется к роли наемника Тайлера Рейка в сиквеле боевика «Эвакуация», вышедшего в апреле текущего года. Продолжение уже запущено в производство, сообщает ComicBook.
Напомним, «Эвакуация» — проект потокового сервиса Netflix, сценаристом и продюсером которого выступил Джо Руссо, один из
Сюжет сиквела пока что не разглашается. В режиссерском кресле, скорее всего, окажется постановщик оригинала Сэм Харгрейв. По словам Джо Руссо, сейчас идет работа над сценарием, а съемки запланированы на 2021 год.