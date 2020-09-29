Звезда «Тора» подписался на главную роль в новом
Вместе с Хемсвортом в фильме снимутся Майлз Теллер («Одержимость», «Фантастическая четверка») и Джерни Смоллетт из «Хищных птиц» и сериала «Страна Лавкрафта». Сюжет развернется в недалеком будущем, где узников тюрем используют в качестве подопытных крыс для тестирования новых препаратов. Главные герои — двое заключенных, которые участвуют в медицинском эксперименте и принимают пилюлю, способную изменять эмоции.
Сценарий, написанный Полом Верником и Реттом Ризом («Дэдпул»), является адаптацией