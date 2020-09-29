Анастасия Лях .29 сентября, 2020 9

Звезда «Тора» подписался на главную роль в новом сай-фай триллере потокового сервиса Netflix. Режиссером выступит Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион», «Лучший стрелок 2»), сообщает Deadline.

Вместе с Хемсвортом в фильме снимутся Майлз Теллер («Одержимость», «Фантастическая четверка») и Джерни Смоллетт из «Хищных птиц» и сериала «Страна Лавкрафта». Сюжет развернется в недалеком будущем, где узников тюрем используют в качестве подопытных крыс для тестирования новых препаратов. Главные герои — двое заключенных, которые участвуют в медицинском эксперименте и принимают пилюлю, способную изменять эмоции.