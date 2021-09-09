Таня Гончаренко .9 сентября, 2021 5

Для того что бы привести себя в надлежающую форму для съемок второй части фильма "Эвакуация" Крис Хемсворт приступил к интенсивным тренировкам.

Актер поделился видео и программой по которой он занимается на своей странице в Instagram.

"Готовлюсь к продолжению "Эвакуации" для Netflix. Перешел от тренировок с большим весом к гораздо большему количеству функциональных движений для повышения ловкости, силы и скорости. Сделайте эту маленькую тренировку и позвольте легким взывать о пощаде!", - подписал видео Крис.

Напомним, первая часть "Эвакуации" снята братьями Руссо и вышла в прошлом году. По сюжету наемник Тайлер Рэйк должен был вывезти в безопасное место сына криминального авторитета из Юго-Восточной Азии.

Над сиквелом, по прежнему, работают Джо и Энтони Руссо. Съемки должны были проходить в Австралии, на родине Хемсворта, но из-за участившихся случаев заболевания на Covid-19, их перенесли в Европу.

Премьера второй части состоится в 2022 году.