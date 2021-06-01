Анастасия Лях .1 июня, 2021 4

Звезда «Стартрека» и «Чудо-женщины» впервые попробует свои силы в режиссуре. Как сообщает The Illuminerdi, Крис Пайн снимет фильм под названием «Poolman» («Бассейнщик»).

Сам же Пайн и исполнит главную роль. Он сыграет лос-анджелесского чистильщика бассейнов Даррена, который начинает активную борьбу против незаконной застройки города и коррупции городских властей. Герою помогает телевизионщик в исполнении Дэнни ДеВито, который хочет снять о Даррене и его гражданском активизме документалку.