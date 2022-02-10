Крис Пайн готовит режиссерский дебют в духе «Большого Лебовски»
Анастасия Лях
.10 февраля, 2022
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На фото: Крис Пайн
Как пишет Deadline, появились любопытные подробности предстоящего режиссерского дебюта актера Криса Пайна.
Инсайдеры описывают проект под названием «Бассейнщик» (или «Смотритель бассейна») как смесь культовой коэновской черной комедии «Большой Лебовски» и мюзикла «Ла-Ла Ленд». Главный герой — смотритель бассейна в многоквартирном доме Лос-Анджелеса по имени Даррен Баннеман, который много мечтает и, должно быть, грезит однажды покорить город ангелов. В итоге простой бассейнщик раскрывает чиновничий заговор на самых верхах, связанный с водоснабжением звездного мегаполиса (а это уже скорее отсылка к «Китайскому кварталу»).
Крис Пайн не только выступит режиссером, но и сам исполнит ведущую роль. Также в картине сыграют Дэнни ДеВито и Аннетт Бенинг. Съемки запланированы на июнь этого года.