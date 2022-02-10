Анастасия Лях .10 февраля, 2022 0

Как пишет Deadline, появились любопытные подробности предстоящего режиссерского дебюта актера Криса Пайна.

Инсайдеры описывают проект под названием «Бассейнщик» (или «Смотритель бассейна») как смесь культовой коэновской черной комедии «Большой Лебовски» и мюзикла « Ла-Ла Ленд». Главный герой — смотритель бассейна в многоквартирном доме Лос-Анджелеса по имени Даррен Баннеман, который много мечтает и, должно быть, грезит однажды покорить город ангелов. В итоге простой бассейнщик раскрывает чиновничий заговор на самых верхах, связанный с водоснабжением звездного мегаполиса (а это уже скорее отсылка к «Китайскому кварталу»).

Крис Пайн не только выступит режиссером, но и сам исполнит ведущую роль. Также в картине сыграют Дэнни ДеВито и Аннетт Бенинг. Съемки запланированы на июнь этого года.