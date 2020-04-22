Анастасия Лях .22 апреля, 2020 7

Мы уже писали, что в производство запущен ремейк шпионского боевика «Святой». Теперь стало известно, что на главную роль утвержден Крис Пайн, пишет Variety.

Напомним, оригинальный «Святой» вышел в 1997 году. Ведущую партию в нем исполнил Вэл Килмер. Его герой был виртуозным шпионом и неуловимым вором по имени Саймон Тэмплар, способный раз за разом мастерски перевоплощаться в самых разнообразных персонажей.