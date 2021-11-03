Таня Гончаренко .3 ноября, 2021 4

Звезда "Сумерек" выходит замуж...или женится. Кристен Стюарт объявила о своей помолвке со сценаристкой Дилан Мейер. - сообщает The Hollywood Reporter

Этой новостью актриса поделилась во время выпуска "Шоу Говарда Стерна". "Мы женимся, мы обязательно это сделаем" - сказала Стюарт.

Отношения между девушками длятся с 2019 года. С тех пор их часто видели вместе - иногда с кольцами, которые породили слухи о грядущем бракосочетании.

"Я хотела, чтобы мне сделали предложение и очень четко давала это понять, и в итоге так и произошло. Это было очень мило. Она очень хорошо справилась" - дополнила Кристен.

Актриса также поделилась тем, какой хотела бы видеть свою свадьбу. Кристен не хочет пышного бракосочетания и планирует тихую церемонию на своей родине.

"Я хочу остаться дома. Я хочу быть в Лос-Анджелесе, чтобы все могли приехать. Я хочу, чтобы все было довольно спокойно. Я не хочу, чтобы кто-то вел кого-то к алтарю. Типа, мы просто будем стоять, произносить клятвы", - добавила она.