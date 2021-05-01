Анастасия Лях .1 мая, 2021 6

На днях мы писали, что Дэвид Кроненберг, режиссер «Мухи» и «Экзистенции», готовит новый проект — фантастический фильм о пандемии. Теперь стало известно, кто в нем сыграет.

Как пишет Deadline, роли в картине получили Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. При этом Мортенсен поработает с Кроненбергом в четвертый раз после «Порока на экспорт», «Оправданной жестокости» и «Опасного метода».

Проект под названием «Преступления будущего» станет ремейком одноименной ранней работы режиссера, выпущенной в 1970 году. В ней рассказывалось о мире мужчин без женщин, образовавшемся после того, как пандемия, вызванная отравлениями косметическими средствами, уничтожила всех женщин на планете.

Съемки пройдут в августе—сентябре этого года в Греции.