Анастасия Лях .18 июня, 2020 8

На фото: Кристен Стюарт и принцесса Диана

Как пишет Deadline, актриса исполнит главную роль в драме-байопике о британской принцессе Диане.

Режиссером проекта выступит Пабло Ларраин, который ранее снял байопик «Джеки» с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди. Будущий фильм получил название «Спенсер» (это девичья фамилия Дианы). Сценарий напишет Стивен Найт, известный по сериалам «Табу», «Острые козырьки», фильмам «Лок», «Порок на экспорт», «Море соблазна».

Действие развернется в начале 90-х . Сюжет ограничится тремя днями из жизни Дианы. Это рождественские праздники, которые принцесса проводит вместе с мужем Чарльзом и сыновьями в усадьбе династии Виндзор.

Съемки запланированы на начало 2021 года.

Напомним, что в 2013 году вышел фильм «Диана: История любви», где принцессу уэльскую сыграла Наоми Уоттс. Картина была разгромлена критиками.