Как пишет Deadline, актриса исполнит главную роль в
Режиссером проекта выступит Пабло Ларраин, который ранее снял байопик «Джеки» с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди. Будущий фильм получил название «Спенсер» (это девичья фамилия Дианы). Сценарий напишет Стивен Найт, известный по сериалам «Табу», «Острые козырьки», фильмам «Лок», «Порок на экспорт», «Море соблазна».
Действие развернется в начале
Съемки запланированы на начало 2021 года.
Напомним, что в 2013 году вышел фильм «Диана: История любви», где принцессу уэльскую сыграла Наоми Уоттс. Картина была разгромлена критиками.