Анастасия Лях .22 октября, 2021 13

Вполне может быть. Если «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном получит сиквел, то Кристен Стюарт может сыграть в нем Джокера.

О своем желании актриса заявила в интервью Variety. Стюарт сейчас промотирует байопик «Спенсер», в котором сыграла принцессу Диану, и много общается с журналистами. На вопрос о возможном участии во вселенной DC актриса ответила, что могла бы сыграть какого-нибудь жуткого злодея-психопата , например, женскую версию Джокера.

Если режиссер Мэтт Ривз ухватится за возможность и действительно предложит Кристен роль, это станет первым сотрудничеством Стюарт и Паттинсона после окончания пресловутых «Сумерек».

Напомним, премьера «Бэтмена» намечена на 4 марта 2022 года.