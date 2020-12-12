Анастасия Лях .12 декабря, 2020 4

Слухи об этом ходили давно, но теперь официально: Кристиан Бэйл действительно сыграет центрального антагониста в фильме «Тор: Любовь и гром», сообщает Variety.

Появились и некоторые подробности. Персонажа Бэйла будут звать Горр. Его также называют Богом-мясником или Убийцей богов.

Напомним, что в режиссерском кресле находится постановщик «Рагнарека» Тайка Вайтити. К своим ролям вернутся Крис Хемсворт (Тор), Натали Портман (его земная возлюбленная Джейн Фостер), Тесса Томпсон (Валькирия), а также появится Крис Пратт в образе Питера Квилла из «Стражей галактики».

Релиз запланирован на 11 февраля 2022 года.