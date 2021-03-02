Анастасия Лях .2 марта, 2021 6

Актер исполнит роль сыщика в фильме под названием «Всевидящее око», основанном на одноименном романе Луи Байяра, сообщает Deadline.

Книга была опубликована в 2003 году. В ней рассказывается о том, как в 1830 году молодой Эдгар По и его наставник Августус Лэндор (Бэйл), бывший следователь полиции, неофициально занялись поисками серийного убийцы, истребляющего кадетов американской военной академии.

Кто сыграет Эдгара По, пока неизвестно. Режиссером выступит Скотт Купер, у которого Бэйл снимался в криминальном триллере «Из пекла» и вестерне «Недруги». Также постановщик известен по драме «Сумасшедшее сердце» с Джеффом Бриджесом и гангстерскому байопику «Черная месса» с Джонни Деппом.