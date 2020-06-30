Анастасия Лях .30 июня, 2020 10

Как мы уже писали, предстоящий проект «Флэш» студий DC и Warner намерен представить мультивселенную супергероев с различными альтернативными реальностями. Следовательно, и Бэтменов в нем может быть несколько.

Так, Джеффри Дин Морган рассматривается на роль Томаса Уэйна, который в альтернативной версии носит костюм Бэтмена вместо своего сына Брюса. Тем временем Майкл Китон, игравший Брюса Уэйна в дилогии Тима Бертона в начале 90-х , может снова надеть костюм летучей мыши и изобразить во «Флэше» эдакого возрастного наставника супергероев в духе марвеловского Ника Фьюри.

Как пишет DCEU Mythic, если переговоры с Китоном не увенчаются успехом, Warner обратится к Кристиану Бэйлу, который играл Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана.

Больше о сюжете фильма пока ничего неизвестно. К образу Барри Аллена/ Флэша вернется Эзра Миллер, исполнявший эту роль в «Лиге справедливости». Релиз запланирован на 2 июня 2022 года.