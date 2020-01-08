Анастасия Лях .8 января, 2020 7

Актер официально присоединился к новому марвеловскому проекту «Тор: Любовь и гром», который станет четвертым фильмом франшизы о Торе, сообщает Collider. Но персонаж Бэйла держится в секрете.

Да и в целом никакие детали сюжета пока что не разглашаются. Известно лишь, что Крис Хемсворт вернется к роли асгардийского бога, Тесса Томпсон вновь сыграет Валькирию, а Натали Портман вернется в образе Джейн, возлюбленной Тора, которой в новой части предстоит перевоплотиться из обычной земной женщины в супергероиню.

В режиссерском кресле находится постановщик «Рагнарека» Тайка Вайтити. Релиз запланирован на ноябрь 2021 года.