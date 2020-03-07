Анастасия Лях .7 марта, 2020 5

Кристина Агилера исполнила новую оригинальную композицию «Loyal Brave True», а также перепела песню «Reflection» для предстоящего диснеевского фильма «Мулан».

Президент Walt Disney Studios Митчел Лейб, который руководит направлением музыки и саундтреков, сказал по этому поводу: «Кристина — одна из самых крутых вокалисток всех времен. Еще в 16-летнем возрасте она исполнила песню „Reflection“ для мультфильма „Мулан“. И это стало заметной вехой в истории музыки и стартовой площадкой для ее невероятно успешной музыкальной карьеры. Уже скоро фильм „Мулан“ стартует в кинотеатрах, и Кристина привносит свой талант и годы профессионального роста в нашу новую картину, перепев „Reflection“ и исполнив совершенно новую песню „Loyal Brave True“. Я думаю, что эти песни откликнутся в сердцах сегодняшних зрителей так же мощно, как 22 года назад».

А вот что говорит сама Агилера: «Это просто невероятно — иметь возможность вернуться к такой замечательной истории, полной силы и смыслов. И эти смыслы пережили испытание временем, ведь они о том, чтобы оставаться верными самим себе, быть настоящими и учиться бесстрашию. Моя новая песня „Loyal Brave True“ — это баланс между уязвимостью и силой».

«Мулан» стартует в украинском прокате 26 марта.