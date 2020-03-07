Кристина Агилера исполнила новую оригинальную композицию «Loyal Brave True», а также перепела песню «Reflection» для предстоящего диснеевского фильма «Мулан».
Президент Walt Disney Studios Митчел Лейб, который руководит направлением музыки и саундтреков, сказал по этому поводу: «Кристина — одна из самых крутых вокалисток всех времен. Еще в
А вот что говорит сама Агилера: «Это просто невероятно — иметь возможность вернуться к такой замечательной истории, полной силы и смыслов. И эти смыслы пережили испытание временем, ведь они о том, чтобы оставаться верными самим себе, быть настоящими и учиться бесстрашию. Моя новая песня „Loyal Brave True“ — это баланс между уязвимостью и силой».
«Мулан» стартует в украинском прокате 26 марта.