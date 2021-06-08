Анастасия Лях .8 июня, 2021 4

Звезда «Семейки Аддамсов» и «Сонной лощины» присоединилась к актерскому составу четвертой части научно-фантастической франшизы «Матрица», сообщает Collider.

Напомним, за сценарий и постановку четвертого фильма в ответе Лана Вачовски. Сюжет держится в строжайшем секрете, но известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь изобразят Нео и Тринити. Из новичков во франшизе помимо Риччи также появятся Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит, Приянка Чопра, Яхья Абдул-Матин II, Джонатан Грофф. Кому какие персонажи достались, не раскрывается.