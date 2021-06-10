Анастасия Лях .10 июня, 2021 2

Культовый хоррор-роман Стивена Кинга «Кристина» обзаведется новой экранизацией, сообщает Deadline.

Напомним, действие книги разворачивается в конце 1970-х . В центре сюжета — семнадцатилетний подросток Арни, который находит на свалке старенькое авто Plymouth Fury и берется его отремонтировать и навести красоту. В результате машина блестит, как куколка, и парень от нее без ума. Но оказывается, что и у тачки есть к хозяину эмоции… К тому же она чертовски ревнива.

В 1983 году экранизацию «Кристины» снял мастер ужасов Джон Карпентер. Роль Арни исполнил Кит Гордон. За постановку анонсированного ремейка отвечает Брайан Фуллер, известный по работе над сериалом «Ганнибал». Актерский состав пока не объявлен.

Производством новой адаптации занимается студия Blumhouse, специализирующаяся на хоррорах и триллерах. Сроки пока не уточняются.