Таня Гончаренко .19 ноября, 2021 0

Обладатель премии "Оскар" Кристоф Вальцснимется в сериале под названием "Консультант". - пишет The Hollywood Reporter

Шоу от Тони Басгэллопа, MGM Television и Amazon Studios описывается как мрачный комедийный триллер, в котором исследуются жуткие отношения между боссом и его сотрудником. Проект основан на романе Бентли Литтла.

"Тони Басгэллоп создал нечто бесстрашное с равными долями дикого юмора и невероятно острых ощущений. Мы рады сотрудничать с ним и всей творческой командой, чтобы показать этот захватывающий сериал нашим подписчикам", - говорится в комментарии Amazon Studios.

"Для меня огромная честь работать с такими талантливыми кинематографистами как Мэтт Шекман и Кристоф Вальц над этим проектом, который я разрабатывал с командой 1.21 и Toluca Pictures. А в лице MGM и Amazon Studios мы нашли партнеров, которые не боятся быть смелыми и взрывоопасными" - - сказал в своем заявлении Басгэллоп.



О дате выхода сериала информации пока нет.