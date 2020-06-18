Анастасия Лях .18 июня, 2020 5

Режиссер твердо убежден, что его новый фильм надо смотреть только в кинотеатрах, поэтому не может быть и речи об онлайн-релизе .

Этими мыслями Нолан поделился в беседе с изданием Comic Book. По словам постановщика, из всех картин, что он уже снял, «Довод» наибольше предназначен для большого экрана, где достоинства фильма раскроются в полном объеме. Нолан подчеркнул, что технически это его самый масштабный и амбициозный проект.

Напомним, «Довод» — фантастический триллер с очень запутанным сюжетом, роли в котором исполнили звезда «Черного клановца» Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон. Изначально релиз был намечен на середину июля, но затем в связи с коронавирусом Warner перенесла премьеру на конец месяца.