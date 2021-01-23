Как пишет The Wall Street Journal, режиссер Кристофер Нолан разорвал многолетнее сотрудничество с кинокомпанией Warner.
На базе Warner Нолан снял практически все свои фильмы, начиная с выпущенной в 2002 году «Бессонницы» и заканчивая вышедшем в
В конце
Эта схема, лишающая кинотеатры заработка, а зрителей — удовольствия от специфики просмотра на большом экране, сильно возмутила некоторых режиссеров, в частности Дени Вильнева, Пэтти Дженкинс и Кристофера Нолана, который ранее всячески протестовал против возможности выпустить «Довод» онлайн.
По мнению Нолана, его последние проекты (как минимум начиная с «Начала») предназначены исключительно для большого экрана. Поэтому своему следующему фильму (о котором пока что нет никакой информации, но якобы идея уже находится в разработке) постановщик будет искать новый дом.