Анастасия Лях .23 января, 2021 10

Как пишет The Wall Street Journal, режиссер Кристофер Нолан разорвал многолетнее сотрудничество с кинокомпанией Warner.

На базе Warner Нолан снял практически все свои фильмы, начиная с выпущенной в 2002 году «Бессонницы» и заканчивая вышедшем в 2020-м «Доводом». Напомним, что «Довод» отправился в прокат в конце августа в условиях пандемии, когда одни кинотеатры были закрыты, а другие не могли похвастаться высокой посещаемостью по очевидным причинам. Естественно, ленте не удалось собрать кассу, на которую рассчитывали продюсеры.

В конце 2020-го (в том числе из-за низких сборов «Довода») Warner объявила о новой прокатной политике, подразумевающей, что все проекты 2021 будут выпущены одновременно и в кинотеатрах, и онлайн, а именно на принадлежащей Warner платной платформе HBO Max.

Эта схема, лишающая кинотеатры заработка, а зрителей — удовольствия от специфики просмотра на большом экране, сильно возмутила некоторых режиссеров, в частности Дени Вильнева, Пэтти Дженкинс и Кристофера Нолана, который ранее всячески протестовал против возможности выпустить «Довод» онлайн.

По мнению Нолана, его последние проекты (как минимум начиная с «Начала») предназначены исключительно для большого экрана. Поэтому своему следующему фильму (о котором пока что нет никакой информации, но якобы идея уже находится в разработке) постановщик будет искать новый дом.