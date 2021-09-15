Таня Гончаренко .15 сентября, 2021 8

Режиссер Кристофер Нолан, который долгие годы сотрудничал со студией Warner Bros. ушел в Universal для осуществления нового проекта. - сообщает Deadline.

Universal будут продюсировать новую киноработу Нолана посвященную роли Роберта Оппенгеймера в разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны. Проект пока не получил названия.

Речь пойдет о вкладе американского физика-теоретика в разработку ядерного оружия, которое положило конец Второй мировой, по мнению американцев.

На данный момент подробностей о проекте немного. Соглано инсайдерской информации, одну из ролей может сыграть Киллиан Мерфи, снимавшийся у Нолана в «Темном рыцаре», «Начале» и «Дюнкерке». Съемки стартуют в первой половине 2022 года, но дата премьеры пока не назначена.

Информаторы также отмечают, что руководство Warner Bros. в лице Тобби Эммериха и Энн Сарнофф пытались уговорить режиссера продолжить сотрудничество, но, видимо, безрезультатно.