Анастасия Лях .21 марта, 2020 1

Режиссер «Темного рыцаря» и «Дюнкерка» через газету The Washington Post обратился к американскому правительству с просьбой не дать кинотеатрам обанкротиться во время карантина.

Нолан написал, что кинотеатр — «важная часть общественной жизни» и что это не только развлечения, но и рабочие места, которых в настоящее время лишилось множество людей. Речь о техниках, механиках, кассирах, продавцах попкорна и даже тех, кто просто убирает в кинотеатрах туалеты.

Режиссер призвал власти поддержать этих людей в условиях экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Отметим, что ранее аналитики подсчитали, что общие потери голливудской индустрии, вызванные пандемией, могут составить около двадцати миллиардов долларов.