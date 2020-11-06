Анастасия Лях .6 ноября, 2020 10

Режиссер «Довода», первого и пока что единственного послекоронавирусного крупного кинотеатрального релиза, рассказал, что вполне доволен кассовыми сборами, и призвал студии адаптироваться к новым реалиям, пишет Los Angeles Times.

Фантастический триллер «Довод», который был одной из самых ожидаемых премьер 2020 года, долгое время не выходил в прокат из-за пандемии, но в конце августа студия Warner все же решилась выпустить ленту. С тех пор сборы картины, производство которой обошлось в 200 миллионов, почти достигли 350 миллионов долларов. Аналитики отметили, что в условиях карантина и закрытых кинотеатров это хороший результат, но если сравнивать с докоронавирусными планками и ожиданиями, очевидно, что «Довод» провалился.

Нолан заверяет, что доволен результатом и рад решению Warner выпустить фильм, не дожидаясь конца пандемии. Режиссер призвал и другие студии не тормозить кинопроцесс и не обрекать кинотеатры на банкротство.

Напомним, что именно низкие сборы «Довода» вынудили студийных боссов перенести все крупные релизы на следующий год, «до лучших времен».