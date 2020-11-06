Режиссер «Довода», первого и пока что единственного послекоронавирусного крупного кинотеатрального релиза, рассказал, что вполне доволен кассовыми сборами, и призвал студии адаптироваться к новым реалиям, пишет Los Angeles Times.
Фантастический триллер «Довод», который был одной из самых ожидаемых премьер 2020 года, долгое время не выходил в прокат
Нолан заверяет, что доволен результатом и рад решению Warner выпустить фильм, не дожидаясь конца пандемии. Режиссер призвал и другие студии не тормозить кинопроцесс и не обрекать кинотеатры на банкротство.
Напомним, что именно низкие сборы «Довода» вынудили студийных боссов перенести все крупные релизы на следующий год, «до лучших времен».